В Стерлитамаке задержали подозреваемого в убийстве кондуктора

Следком Башкирии рассказал подробности случившегося. На подозреваемого заведено уголовное дело за убийство из корыстных побуждений.

Напомним, сегодня рано утром мужчина зарезал кондуктора троллейбуса на глазах у прохожих. Как сообщили очевидцы, это произошло около остановки «Арбат» в Стерлитамаке. Женщина скончалась от ножевых ранений. Позже в полицию позвонила жительница Стерлитамака, которая сообщила, что её брат убил женщину, о чем рассказал сам. Мужчина был задержан и доставлен в следственный отдел. В отношении 22-летнего жителя Ишимбая заведено уголовное дело по статье «Убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем». По версии следствия, на остановке подозреваемый в разговоре с 59-летней женщиной-кондуктором, которая ждала транспорт, чтобы отправиться на работу, ударил её несколько раз ножом, забрал сумку и скрылся с места преступления. После чего отправился домой к сестре, где рассказал о содеянном.

