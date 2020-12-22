В Стерлитамаке задержали подозреваемого в убийстве кондуктора

В Стерлитамаке задержали подозреваемого в убийстве кондуктора

Вчера, 16:10ПроисшествияАнна КононоваPhoto: группа "Стерлитамак за рулем"
Следком Башкирии рассказал подробности случившегося. На подозреваемого заведено уголовное дело за убийство из корыстных побуждений.

Напомним, сегодня рано утром мужчина зарезал кондуктора троллейбуса на глазах у прохожих. Как сообщили очевидцы, это произошло около остановки «Арбат» в Стерлитамаке. Женщина скончалась от ножевых ранений.

Позже в полицию позвонила жительница Стерлитамака, которая сообщила, что её брат убил женщину, о чем рассказал сам. Мужчина был задержан и доставлен в следственный отдел. В отношении 22-летнего жителя Ишимбая заведено уголовное дело по статье «Убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем».

По версии следствия, на остановке подозреваемый в разговоре с 59-летней женщиной-кондуктором, которая ждала транспорт, чтобы отправиться на работу, ударил её несколько раз ножом, забрал сумку и скрылся с места преступления. После чего отправился домой к сестре, где рассказал о содеянном.

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