В Стерлитамаке задержали подозреваемого в убийстве кондуктора

По версии следствия, на остановке подозреваемый в разговоре с 59-летней женщиной-кондуктором, которая ждала транспорт, чтобы отправиться на работу, ударил её несколько раз ножом, забрал сумку и скрылся с места преступления. После чего отправился домой к сестре, где рассказал о содеянном.