В Уфе загорелся трактор в центре города

ЧП произошло возле развлекательного центра «Огни Уфы».

Сегодня, 22 декабря, произошло ЧП в центре города – загорелся трактор. Как сообщили в соцсетях очевидцы, возгорание случилось неподалеку от развлекательного центра «Огни Уфы».

Трактор, снабженный ковшом, внезапно начал дымиться, а потом появилось и открытое пламя. Фотографии с места происшествия в соцсети выложил Богдан Балашов.

Очевидцы вызвали пожарных, которые быстро справились с огнем. К счастью, в данном происшествии никто не пострадал.