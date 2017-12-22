В Уфе загорелся трактор в центре города

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ЧП произошло возле развлекательного центра «Огни Уфы».
Сегодня, 22 декабря, произошло ЧП в центре города – загорелся трактор. Как сообщили в соцсетях очевидцы, возгорание случилось неподалеку от развлекательного центра «Огни Уфы».
Трактор, снабженный ковшом, внезапно начал дымиться, а потом появилось и открытое пламя. Фотографии с места происшествия в соцсети выложил Богдан Балашов.
Очевидцы вызвали пожарных, которые быстро справились с огнем. К счастью, в данном происшествии никто не пострадал.
Обстоятельства происшедшего и принадлежность трактора выясняются.
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