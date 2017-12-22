В Уфе ищут аферисток, которые обобрали стариков

Мошенницы опять начали представляться социальными работниками, чтобы вызвать доверие у пенсионеров.

Полиция в Уфе ведет поиск двух женщин, подозреваемых в серии краж, совершенных у пожилых людей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Как следует из оперативных материалов, в отдел полиции Советского района башкирской столицы обратился 78-летний мужчина, сообщивший, что у него похитили 25 тысяч рублей. Он подозревал в краже женщину, которая приходила к нему домой, представившись социальным работником, однако никакого служебного удостоверения не показала. Незваная гостья проводила анкетирование и попросила пожилых хозяев квартиры ответить на несколько вопросов. Только после ее ухода пожилые супруги обнаружили пропажу денег и тонометра. Они решили сразу же пойти в полицию.

Стражи порядка считают, что подозреваемая в краже женщина может быть причастна к совершению похожи преступлений не только на территории Башкирии, но и в других регионах России. Сотрудникам уголовного розыска удалось найти фотографию, на которой запечатлены две женщины – блондинка и брюнетка средних лет, выходящие из подъезда жилого дома. Соседи потерпевших пенсионеров видели их в тот день в подъезде. Их опознали потерпевшие пенсионеры из Калининского района Уфы, которым аферистки представлялись сотрудницами газовой службы. После ее ухода у пенсионеров тоже пропали деньги.