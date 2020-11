Рано утром в Краснокамском районе Башкирии зарегистрировано ДТП, сообщает республиканское ГИБДД.

Авария произошла на четвертом километре автодороги Арлан-Ашит. Известно, что авто Porsche Cayenne опрокинулся на трассе. В результате ДТП на месте скончался один человек и ещё пятеро с тяжелыми травмами были госпитализированы. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по данному происшествию. Напомним, 16 ноября 35-летний водитель ВАЗ-2107 съехал с моста в Благоварском районе. Мужчина погиб до приезда скорой помощи.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter