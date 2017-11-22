В Уфимском районе иномарка насмерть сбила 52-летнего пешехода

По предварительным данным, мужчина шел по правой стороне проезжей части.

21 ноября в Уфимском районе в селе Булгаково в начале седьмого вечера мужчина за рулем «Renault Duster» наехал на пешехода, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.