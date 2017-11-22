В Уфе произошла авария с реанимобилем

Легковушка и автомобиль скорой помощи получили повреждения.

Сегодня, 22 ноября, на улице Менделеева перед «Газпромбанком» случилась авария с участием спецавтомобиля, сообщили в группе «Дорожный патруль» в социальных сетях. Очевидцы уверяют, что иномарка не пропустила машину скорой помощи с включенным звуковым сигналом.