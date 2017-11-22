В Уфе произошла авария с реанимобилем

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Легковушка и автомобиль скорой помощи получили повреждения.
Сегодня, 22 ноября, на улице Менделеева перед «Газпромбанком» случилась авария с участием спецавтомобиля, сообщили в группе «Дорожный патруль» в социальных сетях. Очевидцы уверяют, что иномарка не пропустила машину скорой помощи с включенным звуковым сигналом.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины ДТП.
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