В Уфе на улице Перспективной столкнулись маршрутка и легковой автомобиль

На улице Перспективной столкнулись "Газель" и автомобиль Nissan Almera. ДТП произошло сегодня около девяти часов утра. Очевидцы сообщают об одном погибшем.

О ДТП сообщили участники сообщества Вконтакте "БашДТП". Очевидцы уточнили, что погиб водитель иномарки, предположив, что он уснул за рулем. Также известно, что номера на легковом автомобиле московские.

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Пострадавших в ДТП увезли в больницу. Их точное число пока неизвестно.