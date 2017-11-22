В Уфе на улице Перспективной столкнулись маршрутка и легковой автомобиль
Сегодня, 12:29ПроисшествияНаталья КузнецоваФото: Сообщество БашДТП
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На улице Перспективной столкнулись "Газель" и автомобиль Nissan Almera. ДТП произошло сегодня около девяти часов утра. Очевидцы сообщают об одном погибшем.
О ДТП сообщили участники сообщества Вконтакте "БашДТП". Очевидцы уточнили, что погиб водитель иномарки, предположив, что он уснул за рулем. Также известно, что номера на легковом автомобиле московские.
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Пострадавших в ДТП увезли в больницу. Их точное число пока неизвестно.
Причиной ДТП, по мнению пользователей, могла стать колея, которая есть на данной улице.
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