В Башкирии разыскивают двух 16- и 17-летних подростков

17-летний Дмитрий Яковлев пропал в Бирске 25 октября, сообщили в РОО «Поиск детей – Уфа». Юноша на вид 16-17 лет, рост около 160-165 сантиметров, телосложение среднее, темные волосы, карие глаза.
16-летняя Валерия Федотова пропала 2 ноября в Приютово. Девушка выглядит на свой возраст, рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, карие глаза, темно-русые прямые волосы. Особая примета – на грудной клетке имеется шрам.
Если вам что-то известно о местонахождении подростков, позвоните, по следующим телефонам:
Полиция: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных).
Агент по работе со СМИ РОО "Поиск детей - Уфа":+79177949484
Дежурный номер РОО "Поиск Детей - Уфа"
8-927-969-89-19
Координатор по Бирску и Благовещенску (поиск Дмитрия Яковлева)
8 (999) 622-68-59