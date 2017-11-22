В Башкирии разыскивают двух 16- и 17-летних подростков

Ведутся поиски молодых людей из Бирска и Приютово.

17-летний Дмитрий Яковлев пропал в Бирске 25 октября, сообщили в РОО «Поиск детей – Уфа». Юноша на вид 16-17 лет, рост около 160-165 сантиметров, телосложение среднее, темные волосы, карие глаза.

16-летняя Валерия Федотова пропала 2 ноября в Приютово. Девушка выглядит на свой возраст, рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, карие глаза, темно-русые прямые волосы. Особая примета – на грудной клетке имеется шрам.

Если вам что-то известно о местонахождении подростков, позвоните, по следующим телефонам:

Полиция: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных).

Агент по работе со СМИ РОО "Поиск детей - Уфа":+79177949484

Дежурный номер РОО "Поиск Детей - Уфа"

8-927-969-89-19

Координатор по Бирску и Благовещенску (поиск Дмитрия Яковлева)