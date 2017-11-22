Уфимец сядет на шесть лет за ДТП с летальным исходом

Мужчина так и не признал свою вину.

29-летнему уфимцу вынесли приговор по статье «Нарушение ПДД при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Суд установил, что подсудимый на микроавтобусе «Peugeot» вечером в марте 2017 года перевозил 15 пассажиров из Уфы в Малояз и на трассе М5 «Урал» потерял контроль над дорожной ситуацией, выехав на встречку, где столкнулся с большегрузом «Scania». Скорость автобуса на момент ДТП составляла 120 км/ч.

В результате аварии 32-летняя и 58-летняя пассажирки скончались от полученных травм, пятерым гражданам причинен тяжкий вред здоровью, остальные пассажиры получили травмы различной степени тяжести.