Асфальтобетонные заводы под Уфой травили вредными выбросами две деревни

По данному факту на руководителей компаний возбудили 16 административных дел и штрафовали на 270 тысяч рублей.

Предприятия, эксплуатирующие асфальтобетонные установки вблизи деревень Жилино и Карпово, грубо нарушали экологическое законодательство, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики – выбросы в воздух сажи и опасного канцерогена бензоприрена в несколько раз превышали допустимые нормативы.

У компаний ООО «ИдельСтройРесурс», ООО «Промтехснаб СФ», ООО «Уралагротехсервис» не было документов на газоочистные установки, на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.