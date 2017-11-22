Асфальтобетонные заводы под Уфой травили вредными выбросами две деревни

Предприятия, эксплуатирующие асфальтобетонные установки вблизи деревень Жилино и Карпово, грубо нарушали экологическое законодательство, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики – выбросы в воздух сажи и опасного канцерогена бензоприрена в несколько раз превышали допустимые нормативы.
У компаний ООО «ИдельСтройРесурс», ООО «Промтехснаб СФ», ООО «Уралагротехсервис» не было документов на газоочистные установки, на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
На руководителей компаний возбудили 16 административных дел по статьям: «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха» и «Непостановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду», а директоров оштрафовали на общую сумму 270 тысяч рублей. После этого предприятия приняли меры по устранению выявленных нарушений.