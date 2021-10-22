В Уфе обнаружили превышение нормы сероводорода в воздухе почти в 2 раза

В Уфе обнаружили превышение нормы сероводорода в воздухе почти в 2 раза
В Уфе обнаружили превышение нормы сероводорода в воздухе почти в 2 раза
Вчера, 20:09ПроисшествияАнастасия ДенисенкоФото: Башгидромецентр

В Уфе обнаружили превышение нормы сероводорода в 2 раза

Повышенный уровень сероводорода был зафиксирован 20 октября на улице Ульяновых. Превышения других вредных веществ в воздухе зафиксировано не было.

В Уфе в воздухе было зафиксировано превышение концентрации вредного вещества в 1,8 раза. Отклонение от нормы было зафиксировано еще 20 октября в 7 часов утра. Как сообщил Башгидрометцентр, повышенный уровень сероводорода был обнаружен в районе улицы Ульяновых.

Ранее сообщалось, что лидером по загрязненному воздуху в Башкирии признали Салават. Второе место заняла Уфа с 14 превышениями сероводорода, изопропилбензола, диоксида серы и азота, пыли, фенола, хлорида водорода и этилбензола. Уровень загрязнения воздуха оценивался как повышенный.

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