Уфимский пивной магазин оштрафовали за лучшее пенное

Уфимский пивной магазин оштрафовали за лучшее пенное

Уфимский пивной магазин оштрафовали за лучшее пенное

Вчера, 19:44
Происшествия
Анастасия Денисенко
Фото: 1mediainvest.ru
Антимонопольная служба в Уфе выявила нарушения в рекламе пивного магазина. Заведению назначили предписание об устранении нарушений.

Уфимская антимонопольная служба уличила пивной бар в недобросовестной рекламе, которая звучала слишком вызывающе. На рекламном баннере разместили утверждение «лучшее пенное здесь и сейчас». При этом не было никаких подтверждающих доказательств, что именно у них продается «лучшее пенное».

Также в рекламе указывалось то, что у бара в ассортименте 15 различных сортов алкогольной продукции без уточняющих названий.

Рекламу антимонопольная служба признала ненадлежащей и выписала предписание об устранении нарушений.

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