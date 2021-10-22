Уфимский пивной магазин оштрафовали за лучшее пенное

Уфимская антимонопольная служба уличила пивной бар в недобросовестной рекламе, которая звучала слишком вызывающе. На рекламном баннере разместили утверждение «лучшее пенное здесь и сейчас». При этом не было никаких подтверждающих доказательств, что именно у них продается «лучшее пенное».