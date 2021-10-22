Избившая ребенка за кормление кошек пенсионерка из Уфы напала на журналистов

Сегодня съёмочная група программы «Вести» попыталась взять комментарии у нападавшей женщины. Судя по всему, уфимка не обрадовалась журналистам и сначала облила их неизвестной жидкостью, а затем разбила камеру оператора.
«Просим считать это официальным обращением в МВД по РБ и дать правовую оценку действиям напавшей», - сообщили пострадавшие.
Ранее сообщалось, что 20 октября 10-летняя девочка пыталась накормить бездомных кошек на улице и на нее напала пожилая женщина. Очевидцы сообщили, что пенсионерка «схватила девочку за волосы и начала бить и стучать головой об дом». Нападавшую остановил случайный прохожий.