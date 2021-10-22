Избившая ребенка за кормление кошек пенсионерка из Уфы напала на журналистов

Избившая ребенка за кормление кошек пенсионерка из Уфы напала на журналистов
Избившая ребенка за кормление кошек пенсионерка из Уфы напала на журналистов
Вчера, 13:40ПроисшествияАнастасия ДенисенкоФото: gtrk.tv
Пенсионерка набросилась на съёмочную группу программы «Вести», сломала камеру и облила журналистов неизвестной жидкостью.

Сегодня съёмочная група программы «Вести» попыталась взять комментарии у нападавшей женщины. Судя по всему, уфимка не обрадовалась журналистам и сначала облила их неизвестной жидкостью, а затем разбила камеру оператора.

«Просим считать это официальным обращением в МВД по РБ и дать правовую оценку действиям напавшей», - сообщили пострадавшие.

Ранее сообщалось, что 20 октября 10-летняя девочка пыталась накормить бездомных кошек на улице и на нее напала пожилая женщина. Очевидцы сообщили, что пенсионерка «схватила девочку за волосы и начала бить и стучать головой об дом». Нападавшую остановил случайный прохожий.

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