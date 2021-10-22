Школьник с аутизмом может стать лежачим инвалидом после урока музыки в Башкирии

20 октября родители 8-летнего мальчика, имеющего проблемы со здоровьем, сообщили в социальных сетях о том, что их ребенок пострадал в коррекционной школе № 25 в Стерлитамаке, а именно, со слов родителей, получил перелом руки, трещины костей таза, повреждение позвоночника и попал под нож хирурга. Пост быстро привлек к себе внимание и стал распространяться по городским и республиканским пабликам.
Значимость этой истории также придала и представитель АНО «Радуга добра», волонтер Регина Биргулиева. Как сообщила Биргулиева в соцсетях, этой осенью Денис (имя изменено — прим.ред.) пошел в первый класс Стерлитамакской коррекционной школы № 25 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. У мальчика диагностировано РАС (расстройство аутистического спектра — прим.ред.) и полностью отсутствует речь. Денис постепенно привыкал к школе и к новой обстановке, неделю болел, неделю учился, в общем, адаптировался к условиям. Со слов Биргулиевой, во вторник, 12 октября, ребёнок находился на уроке музыки у преподавателя Ирины Синицыной, в классе было всего три человека.
Автор поста добавляет, что в школе установлены специальные тяжёлые двери для того, чтоб дети самостоятельно не смогли их открыть и выйти из класса. Но по неизвестным причинам дверь оказалась открыта, и мальчик вышел из кабинета, возможно, захотел в туалет. Через какое-то время ребёнка нашли на первом этаже, при том, что урок проходил на втором.
У ребёнка диагностировали перелом руки, трещины костей таза, ему уже проведена операция. Врачи прописали маленькому пациенту как минимум два месяца строгого постельного режима. И ещё неизвестно, сможет ли школьник ходить в будущем, и как скоро он встанет на ноги. По словам Биргулиевой, в школе ребенку якобы даже не вызвали скорую помощь, сделать это пришлось маме мальчика.
Пользователи соцсетей, тронутые историей, удивились, как можно не уследить за ребёнком, когда в классе всего три человека.
В этой школе учатся ведь особенные детки. А что, если бы это произошло в обычной школе? Она бы тоже сказала «надо было принести справку (подтверждающую, что имеются проблемы со здоровьем — прим.ред.)».Регина Биргулиева
Известно и то, что мама мальчика Альфия сейчас находится в больнице, где ей морально очень тяжело. Женщина не спит ночами, дежурит возле кровати своего сына. Корреспондент Mkset пообщался с женщиной, которая находится с Денисом в больнице, и выяснил немало подробностей.
В посте, который распространяется в соцсетях, содержится информация о том, что в школе не вызвали ребенку скорую, а сделать это пришлось маме. По словам Альфии, все было несколько иначе.
Со слов Альфии, матери пострадавшего мальчика, ей позвонили из школы и задали вопрос, нет ли у ее сына эпилепсии. Женщине пояснили, что ее Денис лежал на полу бледный, и сотрудники школы не могли понять, что с ним произошло. Мама предположила, что так может проявляться обострение его болезни.
— Но Денис уже слишком долго лежал на полу, педагоги начали предлагать вызвать скорую, но я решила, что лучше вызову бывшего мужа, отца Дениса, чтобы он отнес сына на руках. Да и документов с собой не было. На месте его осмотреть было некому, медработник на больничном, — сообщила Альфия.
Женщина рассказывает, что в полицию обращался папа ребенка, как раз в тот день, когда Альфия узнала, что ребенку будут делать операцию.
— Отец ребенка рассказал мне, что им в полиции начали предлагать решить проблему мирным способом. Говорит, что пришла учительница музыки и сказала, что как будто я должна была справку принести, в которой было бы указано, что за ребенком надо следить. Отец Дениса хотел забрать заявление, но я ему запретила. Неизвестно еще, как пройдет операция, мы даже не знаем, будет ли наш сын ходить. Как я поняла, сегодня в школе были полицейские, спрашивали характеристику на Дениса у учителей, мне звонил инспектор и просил у медсестры диагноз Дениса.
Учитель рассказала, что шел урок музыки, три ученика было в классе, она поправляла провода, и в этот момент ребенок ушел. Как можно не заметить ребенка? И вот он как-то оказался на первом этаже, я не знаю, что случилось там. Мне сказали, что камеры есть только в классах и на входе в школу, но сказали, что обзор боком, и лестницу не видно. Хотя там охранник сидит, он же должен был видеть. Они что-то скрывают. И на лестнице там скользкие ступеньки, а не специальные, — призналась в своих опасениях Альфия.
Альфия посчитала, что у ее сына началось обострение болезни, — при таком диагнозе, как у Дениса, бывает, что дети ложатся на пол и отказываются вставать.
— Через 20 минут я была на месте. Я зашла в школу, Денис лежит на кушетке весь бледный, руку поднять не может. Я спрашиваю, что произошло, они говорят, что ничего не знают. Сын оказался на первом этаже, я даже не подумала, что он упал. Приехал папа Дениса и мы поехали домой, положили ребенка на диван, и он начал громко плакать. Я стала звонить в скорую. Поехали в больницу, нам наложили гипс, но встать ребенок не мог. Сделали рентген ног, 5-6 часов ждали. Врачи нашли трещину в тазобедренной области. После КТ сказали, что три трещины, — призналась женщина.
Имеющие прямое отношение к данной спецшколе собеседники Mkset, пожелавшие остаться неизвестными, рассказали корреспонденту о том, что им в личные сообщения якобы писали мамы других детей, обучающихся в данной школе № 25. Со слов собеседников, женщины рассказывали о том, что на эту школу ранее жалобы поступали неоднократно. В подтверждение своих слов собеседники показали даже скриншоты сообщений. Со слов Регины Биргулиевой, в данной школе пострадал не один ребенок с инвалидностью. На данный момент запись удалена со стены сообщества, но в тех комментариях, которые успели написать до этого пользователи, жалоб не было.
Одна из жительниц Стерлитамака также не стала молчать и рассказала свою историю. По ее словам, в этом учреждении уже бывали подобные конфликты.
«Там вся школа такая! Все друг за друга. У меня там сын учился! Дело также до полиции доходило. Так как ребёнку в школу эту ещё надо было ходить не один год. Школа перед нами извинилась, мы заявление из полиции забрали. А они за спиной на нас написали, и получили отказ. У нас, конечно, не так серьёзно было, как в данной ситуации. Так что здоровья ребёнку, а родителям терпения», — призналась женщина.
Дозвониться по номеру телефона, указанному на странице женщины, не удалось, на сообщения корреспондента девушка пока не ответила.
Версия преподавателя музыки и завуча по воспитательной работе школы № 25 Ирины Синицыной отличается от рассказа волонтера Регины Биргулиевой и мамы мальчика Альфии. В разговоре с журналистом Mkset учитель Синицына призналась, что ей искренне жаль ребенка и она, как и остальные, не знает, что же произошло на самом деле. То, что происходит сейчас в соцсетях, преподаватель назвала травлей.
По словам педагога с 38-летним стажем, она работает в коррекционной школе № 25 в Стерлитамаке четыре года. Ирина Синицына объяснила, что отвлеклась буквально на несколько секунд, наклонившись к ноутбуку, чтобы включить песню. Когда она подняла голову, то, с ее слов, сразу поняла, что в классе нет Дениса, но подумала, что выйти из класса мгновенно он не мог, и стала искать его в классе, решив, что он просто спрятался. Когда учитель удостоверилась, что ребенка в классе нет, она отправилась искать его, а двух других учеников отвела в класс к коллеге. Синицына уточнила и то, что никаких тяжелых дверей, о которых писалось в посте, в классах нет.
Поведение детей-аутистов определяется сиюминутными желаниями. Я сразу бросилась за ним, все осмотрела. Высунула голову на улицу, вернулась в школу, никого не могу встретить. Прибежала к охраннику, он посмотрел по камерам и указал — вот он стоит на улице, сбоку от входа. Тут надо действительно заметить, что тяжелая входная дверь на входе в школу действительно установлена. Мы зашли в школу, он шел сам, может быть, у него был болевой шок, он не плакал, лег на пол и больше не вставал, пока за ним не приехал папа, и семья не увезла его домой.Ирина Синицына, учитель музыки
Синицына подтвердила, что дала объяснительные показания в полиции, но никаких справок о том, что за Денисом нужно следить, с родителей она, по ее словам, не требовала.
— Они в отделении были на взводе, и я их понимаю, ужасная трагедия. После нашего разговора папа сказал, что не будет писать заявление, но через пять минут ему позвонили, и заявление они все-таки написали. И это их право. От помощи, которую я предлагала, они категорически отказались, — пояснила Mkset Ирина Синицына.
Учитель ответила и на вопрос корреспондента о том, что в соцсетях пользователи сообщают, будто бы она выгоняет детей из классов в коридор. Теперь педагог намерена привлечь к ответственности людей, которые распространяют такую информацию.
— Это я прочитала сегодня и это меня повергло в шок. Дети очень любят меня, ведь это музыка, это ведь интересный им предмет, на котором дети занимаются с удовольствием. Кто-то целенаправленно хочет подорвать мою репутацию. Я не знаю, где они берут всю эту информацию, там очень сумбурно, то, что в тексте указано в кавычках не мои цитаты, я такого не говорила. Я думаю о том, чтобы решать вопрос с людьми в правовом поле, — сообщила учитель музыки Ирина Синицына.
В настоящее время следователи допрашивают руководство школы, педсостав и учащихся, а также изучают условия обучения детей и проверяют условия на обеспечение безопасности обучающихся при нахождении в учебном заведении.
Примечательно, что, по данным следователей, мальчик выпал из окна не второго, а первого этажа. В настоящее время правоохранители проводят доследственную проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».