Школьник с аутизмом может стать лежачим инвалидом после урока музыки в Башкирии

По словам педагога с 38-летним стажем, она работает в коррекционной школе № 25 в Стерлитамаке четыре года. Ирина Синицына объяснила, что отвлеклась буквально на несколько секунд, наклонившись к ноутбуку, чтобы включить песню. Когда она подняла голову, то, с ее слов, сразу поняла, что в классе нет Дениса, но подумала, что выйти из класса мгновенно он не мог, и стала искать его в классе, решив, что он просто спрятался. Когда учитель удостоверилась, что ребенка в классе нет, она отправилась искать его, а двух других учеников отвела в класс к коллеге. Синицына уточнила и то, что никаких тяжелых дверей, о которых писалось в посте, в классах нет.