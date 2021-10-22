По факту нападения пенсионерки на журналистов в Уфе следком начал проверку

Следком сообщил о начале проверки после нападения бабушки на съемочную группу программы «Вести» ГТРК. Сначала пенсионерка избила 10-летнюю девочку, а потом в грубой форме воспрепятствовала журналистской деятельности.

Следственный комитет Башкирии начнет проверку по факту воспрепятствования журналистской деятельности. В ведомстве намерены проверить сообщение о нападении уфимки на съемочную группу программы «Вести» ГТРК Башкортостан. Журналисты зафиксировали на видео, как пожилая женщина облила их неизвестной жидкостью и повредила видеокамеру. Проверку будет осуществлять следственный отдел по Орджоникидзевскому району по признакам воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов, которое соединено с насилием над журналистом. Следователи опросят пострадавших журналистов, агрессивную пенсионерку и очевидцев произошедшего. Сотрудники оценят степень тяжести ущерба и установят причины, которые привели к происшествию. Сообщается, что ситуация взята на контроль в следственном управлении Башкирии. Ранее мы писали о том, что пожилая женщина, избившая 10-летнюю девочку на улице, напала на журналистов, которые попытались взять у пенсионерки комментарий о произошедшем.

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