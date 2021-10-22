Кассирше банка из Уфы, которая похитила 70 миллионов рублей вынесли приговор

В Уфе вынесли приговор в отношении бывшего кассира банка «Открытие». По версии суда, Лилия Азнабаева действовала вместе с коллегами-сообщниками. Хищения сотрудники банка совершали в период с декабря 2016 по июль 2019 года.
Всем фигурантам дела также вменяют нанесение ущерба в размере 8,7 миллионов при открытии и пополнении вкладов без внесения денежных средств на предполагаемые счета. Подсудимая вину признала и на данный момент сотрудничает со следствием. По решению суда Азнабаеву ждут 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Ранее в Башкирии прогремел резонансный случай с сотрудницей банка Луизой Хайруллиной. Женщина работала в «Россельхозбанке» и в течение нескольких лет занималась хищением средств. За все время работы ей удалось вынести более 23 миллионов рублей.