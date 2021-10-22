Кассирше банка из Уфы, которая похитила 70 миллионов рублей вынесли приговор

Кассирше банка из Уфы, которая похитила 70 миллионов рублей вынесли приговор
Кассирше банка из Уфы, которая похитила 70 миллионов рублей вынесли приговор
Вчера, 21:47ПроисшествияАнастасия ДенисенкоФото: vk.com
Лилии Азнабаевой вынесли приговор в Калининском суде Уфы. Женщина признала вину и согласилась сотрудничать со следствием. Суд назначил Азнабаевой 4,5 года лишения свободы.

В Уфе вынесли приговор в отношении бывшего кассира банка «Открытие». По версии суда, Лилия Азнабаева действовала вместе с коллегами-сообщниками. Хищения сотрудники банка совершали в период с декабря 2016 по июль 2019 года.

Всем фигурантам дела также вменяют нанесение ущерба в размере 8,7 миллионов при открытии и пополнении вкладов без внесения денежных средств на предполагаемые счета. Подсудимая вину признала и на данный момент сотрудничает со следствием. По решению суда Азнабаеву ждут 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Башкирии прогремел резонансный случай с сотрудницей банка Луизой Хайруллиной. Женщина работала в «Россельхозбанке» и в течение нескольких лет занималась хищением средств. За все время работы ей удалось вынести более 23 миллионов рублей.

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