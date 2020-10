В Санкт-Петербурге иномарка, в которой жених и невеста ехали на собственную свадьбу, вылетела на остановку общественного транспорта и перевернулась.

Как сообщает newia.ru со ссылкой на УГИБДД Северной столицы, у дома № 23 на проспекте Косыгина в среду столкнулись сразу три машины. Одна из них в результате удара вылетела на остановку общественного транспорта, на которой стояли люди, и перевернулась. По счастью, никто из них не пострадал. В отличие от находившихся в «Хендэ” мужчины и женщины, ехавших на собственную свадьбу. По данным местных СМИ, наиболее тяжелые травмы получил жених, который был госпитализирован.

