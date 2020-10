В Челябинской области грабитель ударил женщину ножом в живот

В Челябинской полиция расследует обстоятельства нападения на женщину грабителя, ранившего ее ножом в живот.

Нападение произошло в городе Троицк поздно вечером возле дома № 1 на Сиреневом бульваре, сообщает kursdela.biz. По данным источника телеканала «360» из экстренных служб, подвергшаяся нападению женщина сама вызвала полицейских. По ее словам, от испуга она вначале даже не поняла, что ранена, и намеревалась сообщить только об ограблении, поскольку нападавший забрал у нее сумку. И лишь после того, как позвонила в полицию, жертва нападения обнаружила у себя кровь. Грабитель ударил ее ножом с левой стороны, в область немного ниже живота. После нападения женщина зашла в ближайший магазин, работники которого оказали ей помощь и вызвали «скорую». О состоянии женщины данных пока нет. Она госпитализирована.

