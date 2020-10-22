В Башкирии водителя мусоровоза раздавило в прессовальной камере

В Башкирии водителя мусоровоза раздавило в прессовальной камере

Вчера, 11:17ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Гострудинспекция Башкирии начала расследование несчастного случая, в результате которого погиб работник туймазинского ООО «Эколайн».

Инцидент произошёл 19 октября в деревне Байбулатово Чекмагушевского района. Тогда при загрузке отходов на контейнерной площадке 53-летний водитель упал в люк прессовальной камеры, где в автоматическом режиме сработало оборудование. Мужчина получил травмы не совместимые с жизнью.

Гострудинспекция выясняет обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, 17 октября на сахарном заводе в Альшеевском районе Башкирии погиб 50-летний сотрудник. Мужчина работал оператором в компании «Раевсахар». Во время работы на свеклоприёмном пункте его придавило буртоукладочной машиной. Мужчина умер на месте.

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