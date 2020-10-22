В Башкирии водителя мусоровоза раздавило в прессовальной камере

Инцидент произошёл 19 октября в деревне Байбулатово Чекмагушевского района. Тогда при загрузке отходов на контейнерной площадке 53-летний водитель упал в люк прессовальной камеры, где в автоматическом режиме сработало оборудование. Мужчина получил травмы не совместимые с жизнью.