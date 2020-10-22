В Башкирии водитель «Лады Приоры» насмерть сбил пешехода

Напомним, ранее в Стерлитамаке водитель скорой помощи сбил 10-летнего велосипедиста, который проезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнка доставили в больницу с различными травмами. Как рассказал водитель, он торопился на вызов, а мальчик появился на дороге внезапно.