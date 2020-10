В Башкирии водитель «Лады Приоры» насмерть сбил пешехода

Сегодня ночью в столице Башкирии отечественный автомобиль насмерть сбил пешехода, сообщает ГИБДД республики. Личность пострадавшего пока не установлена.

Авария произошла на 23 километре автодороги Уфа-Оренбург. 24-летний уфимец за рулём «Лады Приоры» сбил пешехода. В результате аварии он скончался на месте происшествия. По словам водителя, мужчина стоял на проезжей части, не собираясь переходить дорогу. Напомним, ранее в Стерлитамаке водитель скорой помощи сбил 10-летнего велосипедиста, который проезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнка доставили в больницу с различными травмами. Как рассказал водитель, он торопился на вызов, а мальчик появился на дороге внезапно.

