В Башкирии скончался экс-глава инспекции ГАСН Анатолий Дягилев

В Башкирии скончался экс-глава инспекции ГАСН Анатолий Дягилев

Вчера, 08:35ПроисшествияАнна КононоваPhoto: Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору
20 октября на 75 году жизни скончался бывший руководитель инспекции государственного архитектурно-строительного надзора администрации Уфы Башкирии Анатолий Дягилев.

Официальная причина смерти неизвестна.

В 1963 году Анатолий Дягилев начала работу электромонтёром управления электросетей в Салавате. Он внёс большой вклад в организацию монтажных работ на «Салаватнефтеоргсинтез», ОАО «Салаватстекло», «Кардан». С 1984 года занимал должность замминистра водного хозяйства Башкирии. В 1998 года Дягилев возглавил управление капстроительства министерства строительства и жилищной политики РБ. В период с 2001 по 2006 года работал начальников инспекции государственного архитектурно-строительного надзора администрации города Уфы.

За многолетний труд был награжден знаком «Почетный строитель России», «Почетный работник топливно-энергетического комплекса России», а также Анатолию Дягилеву присвоены почетные звания «Заслуженный строитель Республики Башкортостан» и «Заслуженный строитель Российской Федерации».

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