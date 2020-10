В Башкирии скончался экс-глава инспекции ГАСН Анатолий Дягилев

20 октября на 75 году жизни скончался бывший руководитель инспекции государственного архитектурно-строительного надзора администрации Уфы Башкирии Анатолий Дягилев.

Официальная причина смерти неизвестна. В 1963 году Анатолий Дягилев начала работу электромонтёром управления электросетей в Салавате. Он внёс большой вклад в организацию монтажных работ на «Салаватнефтеоргсинтез», ОАО «Салаватстекло», «Кардан». С 1984 года занимал должность замминистра водного хозяйства Башкирии. В 1998 года Дягилев возглавил управление капстроительства министерства строительства и жилищной политики РБ. В период с 2001 по 2006 года работал начальников инспекции государственного архитектурно-строительного надзора администрации города Уфы. За многолетний труд был награжден знаком «Почетный строитель России», «Почетный работник топливно-энергетического комплекса России», а также Анатолию Дягилеву присвоены почетные звания «Заслуженный строитель Республики Башкортостан» и «Заслуженный строитель Российской Федерации».

