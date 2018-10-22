В Уфе ночью «Ока» сгорела дотла

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Сейчас выясняются причины произошедшего.
21 октября ночью в Советском районе Уфы на улице Зорге загорелся автомобиль «Ока», сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Автомобиль был припаркован на улице. Огонь заметили жители ближайших домов – они и вызвали пожарных.
Сейчас выясняются причины возгорания легковушки. По предварительным данным пострадавших нет.
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