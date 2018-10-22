В Башкирии в Иглино обстреляли автобус

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Автор фотографий уточнил, что автобусы обстреливали и раньше и всегда на последнем рейсе.
В Иглино обстреляли автобус «Башавтотранса», сообщили очевидцы в сообществе «БашДТП».
Автор фотографий уточнил, что это происходит не впервые и всегда на последнем рейсе.
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Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших на данный момент нет.
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