В Башкирии угонщик «скорой помощи» сел на два года

40-летний житель Мелеуза признан виновным по статьям «Кража» и «Похищение у гражданина паспорта или иного важного личного документа», сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В июле 2018 года обвиняемый похитил автомобиль скорой помощи с территории районной больницы. Ключи находились в салоне – мужчина сел за руль, включил проблесковые маячки и беспрепятственно выехал с охраняемой территории медицинского учреждения.

Угонщик работал автомехаником в гараже – там он и начал разбирать карету скорой помощи на запчасти, после чего был задержан полицейскими.

Через неделю мужчина в поселке Нугуш похитил из припаркованного автомобиля паспорт гражданина РФ и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Ранее гражданин уже был судим за кражи и совершил очередное преступление во время условного осуждения, в котором признал свою вину.