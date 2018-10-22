В Башкирии мужчина обокрал клуб коллекционеров

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Среди похищенного были монеты, иконы и прочие ценности.
В Нефтекамске ночью полицейские остановили мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе МВД по республике. С собой у мужчины были старинные монеты и иконы. Откуда они у него были, задержанный объяснить не смог.
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Выяснилось, что мужчина обокрал Клуб коллекционеров, который расположен в здании на проспекте Комсомольском. Сумма ущерба составила 27,5 тысячи рублей.
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41-летний ранее неоднократно судимый житель Нефтекамска взломал пластиковые панели на двери, проник в помещение Клуба коллекционеров, забрал драгоценности и скрылся.
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Сейчас расследуется уголовное дело по статье «Кража». Все похищенные предметы изъяты.
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