В Башкирии мужчина обокрал клуб коллекционеров

В Нефтекамске ночью полицейские остановили мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе МВД по республике. С собой у мужчины были старинные монеты и иконы. Откуда они у него были, задержанный объяснить не смог.