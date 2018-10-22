В Башкирии малоимущую мать с ребенком пытались оставить без питания

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Мелеузовская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении социальных прав ее новорожденного сына, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ребенок находился на полном искусственном вскармливании, а его малоимущая мать имела право на бесплатное получение детского питания, однако в мае и июне текущего года ребенка на обеспечивали молочной смесью, а в апреле и июне ему вовсе не выписали рецепты на бесплатное получение лекарственных препаратов по назначению врача.
В адрес главврача районной больницы внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения. После его рассмотрения маме предоставили недостающее детское питание в количестве восьми упаковок и организовали надлежащее обеспечение младенца молочной смесью и лекарствами.
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