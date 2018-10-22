В Башкирии из проржавевшей трубы вода с нефтепродуктами попала в пруд

Сегодня, 22 октября, в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РБ поступил тревожный сигнал из Калтасинского района. Там был обнаружен разлив подтоварной воды в частный пруд возле деревни Новояшево.

По уточненным данным ЧП произошло в результате коррозии действующего водовода диаметром 168мм. Подтоварная вода образуется в резервуарах при отстое нефтепродуктов и из-за поступления влажного воздуха в резервуар при его "дыханиях" и конденсации влаги на стенках.

Ближайший населенный пункт - деревня Новояшево находится в 500 метрах от места ЧП.

По данным МЧС, сейчас на месте работает аварийно-восстановительная бригада ООО «Башнефть-Добыча».

Погибших и пострадавших нет. Масштаб ущерба уточняется, пока о серьезной катастрофе речи не ведется. В населенном пункте Новояшево был проведен подворовой обход с разъяснениями по поводу происшедшего.