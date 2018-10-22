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В Башкирии из проржавевшей трубы вода с нефтепродуктами попала в пруд
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Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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В Башкирии из проржавевшей трубы вода с нефтепродуктами попала в пруд

Сегодня, 18:14ПроисшествияТатьяна МайороваФото: ГУ МЧС РФ по РБ.
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