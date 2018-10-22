На Тайване жертвами железнодорожной катастрофы стали 17 человек
Вчера, 19:23Происшествия
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Накануне на севере острова Тайвань в регионе Илань сошел с железнодорожных путей пассажирский поезд Puyuma Express, следовавший из Шулиня в Тайдун.
Во время происшествия в экспрессе ехало 366 человек. Об этом пишет RNS.
По последней информации в результате крушения состава погибли 17 человек. Травмы различной степени и тяжести получил 101 пассажир. Причины катастрофы пока неизвестны.
В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.
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