В Башкирии столкнулись LADA Vesta и Daewoo Matiz, двое погибших

В Абзелиловском районе Башкирии вчера столкнулись LADA Vesta и Daewoo Matiz. ДТП произошло вчера днем на 14 километре автодороги Озёрное- Касимовский рудник. Погибли два человека

Как сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов, LADA Vesta управлял 29-летний житель Челябинской области. За рулем Daewoo Matiz была 44-летняя жительница Магнитогорска.

Фото: gibdd102.ru

Фото: gibdd02.ru

Фото: gibdd02.ru