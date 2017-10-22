В Башкирии столкнулись LADA Vesta и Daewoo Matiz, двое погибших
Сегодня, 13:40ПроисшествияФото: gibdd102.ru
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В Абзелиловском районе Башкирии вчера столкнулись LADA Vesta и Daewoo Matiz. ДТП произошло вчера днем на 14 километре автодороги Озёрное- Касимовский рудник. Погибли два человека
Как сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов, LADA Vesta управлял 29-летний житель Челябинской области. За рулем Daewoo Matiz была 44-летняя жительница Магнитогорска.
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Фото: gibdd102.ru
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Фото: gibdd02.ru
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Фото: gibdd02.ru
В результате аварии водитель отечественного автомобиля госпитализирован, его 29-летняя супруга скончалась на месте аварии. Водитель иномарки с травмами доставлена в больницу, где вечером того же дня скончалась. Также получил травмы пассажир Daewoo Matiz - 45-летний житель Оренбургской области.
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