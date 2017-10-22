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В Башкирии столкнулись LADA Vesta и Daewoo Matiz, двое погибших
Сюжеты:
Протесты в БашкирииБолеем за нашихГод Экологии
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о секретах инвесторов.
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В Башкирии столкнулись LADA Vesta и Daewoo Matiz, двое погибших

Сегодня, 13:40ПроисшествияФото: gibdd102.ru
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