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В Башкирии пенсионер на квадрацикле погиб, врезавшись в иномарку
Сюжеты:
Протесты в БашкирииБолеем за нашихГод Экологии
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о секретах инвесторов.
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В Башкирии пенсионер на квадрацикле погиб, врезавшись в иномарку

Сегодня, 13:54ПроисшествияФото: gibdd102.ru
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