В Башкирии пенсионер на квадрацикле погиб, врезавшись в иномарку
Сегодня, 13:54ПроисшествияФото: gibdd102.ru
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ДТП произошло вчера вечером в Дюртюлинском районе на 1228 км автодороги Москва-Уфа.
62-летний местный житель на квадроцикле, предположительно, не уступил дорогу Chevrolet Aveo, и совершил столкновение с ним.
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Фото: gibdd102.ru
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Фото: gibdd102.ru
- В результате ДТП водитель квадроцикла скончался на месте происшествия, - сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
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