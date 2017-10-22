На реке Уфе обнаружена масляная пленка

Вчера в службу спасения города поступила информация о том, что на реке Уфе в районе Дудкинской переправы обнаружена масляная пленка. Как выяснилось, утечка произошла из гидросистемы баржи с установкой для разведывательного бурения.

Как сообщили в службе спасения, на место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда и управления гражданской защиты по Советскому району города. Совместно с сотрудниками минэкологии и МВД было проведено обследование акватории реки.

Фото: ufa112.ru

- В ходе обследование был обнаружен источник утечки, - говорится в сообщении. - В районе планируемого строительства моста через реку Уфу, на барже с установкой для разведывательного бурения происходила незначительная утечка масла из гидросистемы.