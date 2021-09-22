Из-за конфликта на АЗС в Крыму задержали 58 человек

Корреспонденты информационного издания RT пишут об этом, ссылаясь на официальное заявление пресс-службы Главного управления МВД в Крыму.
На пульт диспетчера городского отдела МВД поступил сигнал о том, что на местной АЗС грубо нарушают общественный порядок. На место чрезвычайного происшествия оперативно прибыли полицейские. Впоследствии они проинформировали о том, что в процессе предотвращения ими противоправных действий некоторые участники конфликта «предприняли попытку нарушения общественного порядка».
На основании соответствующего положения в законодательстве правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших.
Силовики задержали 58 граждан, многие из которых были вооружены, заявили в пресс-службе ведомства.