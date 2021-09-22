Из-за конфликта на АЗС в Крыму задержали 58 человек

На пульт диспетчера городского отдела МВД поступил сигнал о том, что на местной АЗС грубо нарушают общественный порядок. На место чрезвычайного происшествия оперативно прибыли полицейские. Впоследствии они проинформировали о том, что в процессе предотвращения ими противоправных действий некоторые участники конфликта «предприняли попытку нарушения общественного порядка».