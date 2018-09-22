В Уфе задержали директора турфирмы, обманувшую клиентов на 16 млн рублей
Сегодня, 17:10ПроисшествияЗиля АскероваФото: Сравни.ру
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Мошенница заключала договора на путевки, однако деньги забирала себе.
Как сообщает пресс-служба МВД РФ, в Уфе задержана директор туристической фирмы, обманувшая клиентов на крупную сумму. Заявлением о краже в полицию обратились около 50 человек. На мошенницу возбуждено ряд уголовных дел.
Напомним, в Стерлитамаке бухгалтер присвоила 34 млн рублей, незаконно возмещая налог на добавленную стоимость.
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