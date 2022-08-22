Уфимцы пострадали в смертельном лобовом ДТП на трассе Сызрань-Волгоград

Как сообщает издание больше всех пострадала Лада, на месте погибли ее водитель и два пассажира. Пострадали и пассажиры отечественного авто, среди них женщина, ребенок 9-ти лет и близнецы в возрасте трех лет. Двое пассажиров иномарки также пострадали в ДТП. Сообщается что пострадавшие это жители Уфы и Екатеринбурга, все они были госпитализированы.