Уфимцы пострадали в смертельном лобовом ДТП на трассе Сызрань-Волгоград

Сегодня 22 августа после обеда на трассе Сызрань-Волгоград произошло смертельное лобовое столкновение трех автомобилей, включая автобус Setra. Также в ДТП попали иномарка SsangYong и отечественная «Лада Ларгус».
Как сообщает издание больше всех пострадала Лада, на месте погибли ее водитель и два пассажира. Пострадали и пассажиры отечественного авто, среди них женщина, ребенок 9-ти лет и близнецы в возрасте трех лет. Двое пассажиров иномарки также пострадали в ДТП. Сообщается что пострадавшие это жители Уфы и Екатеринбурга, все они были госпитализированы.
Местные компетентные службы сообщили, что в ЦГБ Камышина сейчас помощь получают четверо пострадавших, включая ребенка 9 лет, все они находятся в состоянии средней степени тяжести. Трехлетние близнецы в состоянии средней степени тяжести доставлены в хирургическое отделение детской больницы.