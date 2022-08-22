Уфимцы пострадали в смертельном лобовом ДТП на трассе Сызрань-Волгоград

Уфимцы пострадали в смертельном лобовом ДТП на трассе Сызрань-Волгоград
Уфимцы пострадали в смертельном лобовом ДТП на трассе Сызрань-Волгоград
Вчера, 22:38ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: ГУ МВД по Волгоградской области
О страшном ДТП с тремя погибшими и 6 пострадавшими сообщило издание «Новости Волгограда» 22 августа.

Сегодня 22 августа после обеда на трассе Сызрань-Волгоград произошло смертельное лобовое столкновение трех автомобилей, включая автобус Setra. Также в ДТП попали иномарка SsangYong и отечественная «Лада Ларгус».

Как сообщает издание больше всех пострадала Лада, на месте погибли ее водитель и два пассажира. Пострадали и пассажиры отечественного авто, среди них женщина, ребенок 9-ти лет и близнецы в возрасте трех лет. Двое пассажиров иномарки также пострадали в ДТП. Сообщается что пострадавшие это жители Уфы и Екатеринбурга, все они были госпитализированы.

Местные компетентные службы сообщили, что в ЦГБ Камышина сейчас помощь получают четверо пострадавших, включая ребенка 9 лет, все они находятся в состоянии средней степени тяжести. Трехлетние близнецы в состоянии средней степени тяжести доставлены в хирургическое отделение детской больницы.

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