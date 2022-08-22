Спасатели сняли с вершины Эльбруса альпиниста из Уфы

Сотрудники МЧС республики Кабардино-Балкарии спустили почувствовавшего недомогание альпиниста из Уфы с горы Эльбрус. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Сообщается, что альпинист из Уфы почувствовал недомогание в ходе покорения горной вершины Эльбруса на высоте порядка 5300 метров. В настоящий момент мужчина уже был передан медикам, ранее спасатели эвакуировали его на поляну «Азау».
Напомним, ранее на горе Тянь-Шань было обнаружено тело альпинистки из Уфы Марии Нечаевой. Сообщается, что девушка сорвалась с высоты порядка 5 900 метров. Прощание с Марией Нечаевой состоялось в Уфе несколькими днями ранее.