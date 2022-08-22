Спасатели сняли с вершины Эльбруса альпиниста из Уфы

Сообщается, что альпинист из Уфы почувствовал недомогание в ходе покорения горной вершины Эльбруса на высоте порядка 5300 метров. В настоящий момент мужчина уже был передан медикам, ранее спасатели эвакуировали его на поляну «Азау».