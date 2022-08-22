Спасатели сняли с вершины Эльбруса альпиниста из Уфы

Спасатели сняли с вершины Эльбруса альпиниста из Уфы
Спасатели сняли с вершины Эльбруса альпиниста из Уфы
Вчера, 09:26ПроисшествияАзамат НуховФото: Юлия Суворова / 1MI
Мужчине стало плохо на высоте нескольких тысяч метров, сообщает пресс-служба МЧС по Кабардино-Балкарской республике

Сотрудники МЧС республики Кабардино-Балкарии спустили почувствовавшего недомогание альпиниста из Уфы с горы Эльбрус. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Сообщается, что альпинист из Уфы почувствовал недомогание в ходе покорения горной вершины Эльбруса на высоте порядка 5300 метров. В настоящий момент мужчина уже был передан медикам, ранее спасатели эвакуировали его на поляну «Азау».

Напомним, ранее на горе Тянь-Шань было обнаружено тело альпинистки из Уфы Марии Нечаевой. Сообщается, что девушка сорвалась с высоты порядка 5 900 метров. Прощание с Марией Нечаевой состоялось в Уфе несколькими днями ранее.

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