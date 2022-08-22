Массовая эвакуация проходит в ТРЦ «Планета» в Уфе

Массовая эвакуация проходит в ТРЦ «Планета» в Уфе
Массовая эвакуация проходит в ТРЦ «Планета» в Уфе
Вчера, 12:37ПроисшествияНаталья БалыковаФото: 1MI
В правоохранительные органы поступило сообщение о возможном терракте, сообщил Mkset источник в экстренных службах.

Информация поступила от анонимного источника.

К зданию торгцентра уже прибыли автомобили скорой помощи, пожарные, а также и сотрудники других чрезвычайных ведомств. Помещения проверяют на наличие взрывных устройств.

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