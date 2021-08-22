Жители Уфе жалуются на дым и запах гари от природного пожара

Напомним, по всей республике происходят лесные пожары из-за сильной жары. Сегодня на горном хребте Инзерские зубчатки в Белорецком районе удалось полностью ликвидировать пожар. Его тушили с 13 августа. Он занимал 190 квадратных метров. По данным на утро, было зафиксировано 12 очагов пожаров, за день потушили шесть, но при это ещё семь новых пожаров обнаружили.