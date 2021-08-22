Жители Уфе жалуются на дым и запах гари от природного пожара

Жители Уфе жалуются на дым и запах гари от природного пожара
Жители Уфе жалуются на дым и запах гари от природного пожара
Вчера, 22:12ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Пожар произошёл возле микрорайона Затон.

Сегодня, 22 августа, вечером дым накрыл часть Уфы. Как сообщили в МЧС Башкирии, причиной смога стал пожар между проспектом Дружбы народов и трассой М-7 в Уфе.

Оказалось, что горит травы на территории площадью 500 квадратных метра. Угрозы населенным пунктам нет. Пожар тушат силы и средства МЧС России и муниципальной пожарной охраны.

По словам горожан, дым распространился по всему уфимскому микрорайону Затон. Жители также чувствуют запах гари. Жители района переживают, что огонь может добраться до жилых строений. По словам жителей Цыганской поляны и других районов Уфы, прилегающих к реке, запах гари проникает в дома через открытые окна.

Напомним, по всей республике происходят лесные пожары из-за сильной жары. Сегодня на горном хребте Инзерские зубчатки в Белорецком районе удалось полностью ликвидировать пожар. Его тушили с 13 августа. Он занимал 190 квадратных метров. По данным на утро, было зафиксировано 12 очагов пожаров, за день потушили шесть, но при это ещё семь новых пожаров обнаружили.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы