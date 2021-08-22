Жители Уфе жалуются на дым и запах гари от природного пожара

Сегодня, 22 августа, вечером дым накрыл часть Уфы. Как сообщили в МЧС Башкирии, причиной смога стал пожар между проспектом Дружбы народов и трассой М-7 в Уфе.
Оказалось, что горит травы на территории площадью 500 квадратных метра. Угрозы населенным пунктам нет. Пожар тушат силы и средства МЧС России и муниципальной пожарной охраны.
По словам горожан, дым распространился по всему уфимскому микрорайону Затон. Жители также чувствуют запах гари. Жители района переживают, что огонь может добраться до жилых строений. По словам жителей Цыганской поляны и других районов Уфы, прилегающих к реке, запах гари проникает в дома через открытые окна.
Напомним, по всей республике происходят лесные пожары из-за сильной жары. Сегодня на горном хребте Инзерские зубчатки в Белорецком районе удалось полностью ликвидировать пожар. Его тушили с 13 августа. Он занимал 190 квадратных метров. По данным на утро, было зафиксировано 12 очагов пожаров, за день потушили шесть, но при это ещё семь новых пожаров обнаружили.