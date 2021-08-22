«Фиат», на котором разбилась «скорая» в Башкирии, мог быть в аварийном состоянии

Напомним, этот скандал — не единственный, в котором фигурирует Иглинская ЦРБ в последнее время. В конце июля в соцсетях и СМИ активно обсуждался вопрос об увольнении терапевтов из этого медучреждения. По данным профсоюза «Действие», в больнице сейчас работают восемь терапевтов вместо положенных 21-го. Хотя главврач Иглинской ЦРБ Жанна Карунас распространила заявление о том, что на самом деле в больнице «согласно штатному расписанию утверждено 18 штатных единиц должности врачей-терапевтов участковых, 16 из которых заняты физическими лицами (в том числе 4 сотрудника находятся в отпуске по уходу за ребенком)». Так или иначе, но терапевтов там всё равно далеко не 21 на достаточно большой район.