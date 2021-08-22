«Фиат», на котором разбилась «скорая» в Башкирии, мог быть в аварийном состоянии

Напомним, смертельное ДТП произошло 18 августа на трассе М-5.В нем погибли 55-летний водитель «скорой» Михаил Медведев и 26-летний фельдшер Дамир Хисамутдинов. Известно, что бригада отвозила больного в ковид-госпиталь у села Зубово в Уфимский район и уже возвращалась домой.
Очень жаль, что нам приходится поднимать вопросы технического состояния автотранспорта отделения скорой помощи нашей больницы сейчас, но после этой трагедии мы уже не можем больше молчать. Имеем основания полагать, что вышеуказанный автомобиль скорой помощи марки «Фиат», попавший в ДТП, был технически непригоден для нахождения в отделении скорой помощи и уже не мог отвечать требованиям безопасности для автомобилей скорой медицинской помощи, такое заявление отправил на имя прокурора Башкирии председатель первички профсоюза «Действие» в Иглинской ЦРБ Александр Уразбаев.
Он уточнил, что обладает информацией о том, что данный автомобиль попал в отделение скорой помощи в Иглино после того, как его действительно списали из ГБУЗ «РССМП и ЦМК» (так называется теперь центральная республиканская станция скорой медпомощи). После такой процедуры списания автомобиль мог быть использован максимум для технических нужд, но никак не для перевозки пациентов и медиков. Однако, как считают представители профсоюза «Действие», администрация Иглинской ЦРБ пренебрегла вопросами соблюдения безопасности и все-таки поставила этот «Фиат» на обслуживание срочных вызовов.
Кстати, по данным Mkset, ранее местное РОВД уже проводило проверку по факту обнаружения в отделении скорой помощи Иrлинской ЦРБ автомобиля скорой помощи «УАЗ», который продолжительное время фактически простаивал в гараже больницы со снятым двигателем, при этом по документам он числился в штате и на него выписывались путевые листы, топливо и запчасти. Как уточнили источники в Иглинской ЦРБ, нескольких работников отделения скорой помощи опрашивали оперативники, однако результаты проверки им до сих пор неизвестны.
Мы неоднократно поднимали вопрос о неукомплектованности штата отделения скорой помощи Иглинской ЦРБ и недостаточном количестве бригад скорой помощи в нарушение нормативов, сообщает также в своем обращении в прокуратуру Александр Уразбаев.
По его данным, в ночь с 17 на 18 авrуста, когда в ДТП погибли его коллеги, в Иглинском районе на линии находились три бригады скорой помощи, хотя по нормативам для населения этого района, которое, по данным муниципалитета, на первое января 2021 года насчитывало 67 тысяч человек, с учётом размера радиуса обслуживания необходимо, как минимум, 8-9 бригад скорой помощи. Профсоюзный лидер попросил прокурора Башкирии провести проверку изложенных им фактов, включая соблюдение норм охраны труда и трудовых прав работников Иглинской ЦРБ, а также соблюдение прав жителей района на получение качественной и доступной медпомощи. Медики надеются, что прокуратура возьмет на контроль расследование обстоятельств ДТП, в котором погибли их коллеги.
Отметим, что похожее заявление после гибели медиков в ДТП сделала и родственница погибшего фельдшера. По её словам, в канун своей гибели Дамир Хисамутдинов говорил, что собирается уходить с места работы, так как не выдерживал ритм. Рассказывал он и о том, как тяжело работать без сна и отдыха. По словам женщины, фельдшер «ел только один раз в сутки, и то если повезет».
Редакция Mkset направила в адрес главного врача Иглинской ЦРБ Жанны Карунас письменную просьбу прокомментировать данную информацию.
Напомним, этот скандал — не единственный, в котором фигурирует Иглинская ЦРБ в последнее время. В конце июля в соцсетях и СМИ активно обсуждался вопрос об увольнении терапевтов из этого медучреждения. По данным профсоюза «Действие», в больнице сейчас работают восемь терапевтов вместо положенных 21-го. Хотя главврач Иглинской ЦРБ Жанна Карунас распространила заявление о том, что на самом деле в больнице «согласно штатному расписанию утверждено 18 штатных единиц должности врачей-терапевтов участковых, 16 из которых заняты физическими лицами (в том числе 4 сотрудника находятся в отпуске по уходу за ребенком)». Так или иначе, но терапевтов там всё равно далеко не 21 на достаточно большой район.
Mkset следит за развитием событий.