Жителя Москвы облили бензином и подожгли

На юге Москвы неизвестный облил горючей жидкостью и поджег местного жителя, после чего скрылся.
Инцидент попал на видео, сообщает 22 августа газета «Известия».
Отмечается, что потерпевший в момент совершения преступления распивал спиртные напитки, сидя за столом по улице Касимовской. По словам его родственников, мужчина имеет инвалидность и редко выходит из дома. Но в тот день он пошел в магазин. Его характеризуют как неконфликтного человека.
На кадрах видно, как один неизвестный сделал сидящему за столом замечание, а затем - облил его горючей жидкостью с нескольких сторон и поджег. Еще один мужчина все это время находится рядом. Когда вспыхивает огонь, оба злоумышленника скрываются.
Их уже задержали правоохранители. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Пострадавший был госпитализирован. Причины конфликта сторон пока не установлены.