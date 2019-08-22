Жителя Москвы облили бензином и подожгли

Инцидент попал на видео, сообщает 22 августа газета «Известия».

Отмечается, что потерпевший в момент совершения преступления распивал спиртные напитки, сидя за столом по улице Касимовской. По словам его родственников, мужчина имеет инвалидность и редко выходит из дома. Но в тот день он пошел в магазин. Его характеризуют как неконфликтного человека.

На кадрах видно, как один неизвестный сделал сидящему за столом замечание, а затем - облил его горючей жидкостью с нескольких сторон и поджег. Еще один мужчина все это время находится рядом. Когда вспыхивает огонь, оба злоумышленника скрываются.

Их уже задержали правоохранители. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.