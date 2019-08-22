В Сургуте произошло массовое ДТП

Как сообщает издание ФедералПресс, в результате ДТП четыре человека получили травмы. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным правоохранителей, со стороны кругового движения автомобиль Toyota Land Cruiser попытался перестроиться в соседнюю полосу. Но у автомобиля вышла из строя тормозная система. В результате иномарку выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с Toyota Corolla.

В результате удара вторая Toyota перевернулась и зацепила Volkswagen Touran. Его вынесло на обочину.

Состояние всех трех водителей оценивается как тяжелое. Также помощь медиков понадобилась и пассажиру немецкой иномарки.