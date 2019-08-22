В Сургуте произошло массовое ДТП

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На Нефтеюганском шоссе на территории Сургута случилась массовая авария. Неподалеку от Центра адаптивного спорта столкнулись три автомобиля.
Как сообщает издание ФедералПресс, в результате ДТП четыре человека получили травмы. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.
По данным правоохранителей, со стороны кругового движения автомобиль Toyota Land Cruiser попытался перестроиться в соседнюю полосу. Но у автомобиля вышла из строя тормозная система. В результате иномарку выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с Toyota Corolla.
В результате удара вторая Toyota перевернулась и зацепила Volkswagen Touran. Его вынесло на обочину.
Состояние всех трех водителей оценивается как тяжелое. Также помощь медиков понадобилась и пассажиру немецкой иномарки.
Очевидцы сообщают, что водитель Toyota Land Cruiser получил сильные травмы головы – на месте происшествия он был в крови.
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