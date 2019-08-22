В Башкирии пытались выкопать 60-летнего мертвеца, которого похоронили 10 лет назад
Вчера, 21:13ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: Pixabay
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Инцидент произошел на одном из кладбищ Уфимского района.
Как рассказали в пресс-службе МВД по республике, неизвестные пытались раскопать могилу человека, которого похоронили еще 10 лет назад. Кто это хотел сделать и с какой целью - сейчас выясняют криминалисты и полицейские. По предварительной версии, выкопать могилу пытались родственники мужчины.
При этом до самого тела и его останков люди не добрались.
В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства случившегося, проводится проверка.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей