В Башкирии пытались выкопать 60-летнего мертвеца, которого похоронили 10 лет назад

Как рассказали в пресс-службе МВД по республике, неизвестные пытались раскопать могилу человека, которого похоронили еще 10 лет назад. Кто это хотел сделать и с какой целью - сейчас выясняют криминалисты и полицейские. По предварительной версии, выкопать могилу пытались родственники мужчины.