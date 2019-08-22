В Башкирии на трассе нашли труп: в ГИБДД ищут свидетелей аварии

Как сообщили в Госавтоинспекции Башкирии, труп 50-летнего мужчины был найден на 116 км дороги Уфа-Оренбург. Мужчина лежал практически у самой дороги.

Согласно главной версии, мужчина накануне вечером выехал в сторону дома в Стерлитамакском районе на своем велосипеде. Его насмерть сбил автомобиль, который двигался в сторону Оренбурга. После случившегося машина скрылась. Погибший остался лежать у трассы.