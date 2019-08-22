В Башкирии на трассе нашли труп: в ГИБДД ищут свидетелей аварии
Вчера, 15:30ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: gibdd.ru
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Мужчина, вероятно, погиб в результате ДТП.
Как сообщили в Госавтоинспекции Башкирии, труп 50-летнего мужчины был найден на 116 км дороги Уфа-Оренбург. Мужчина лежал практически у самой дороги.
Согласно главной версии, мужчина накануне вечером выехал в сторону дома в Стерлитамакском районе на своем велосипеде. Его насмерть сбил автомобиль, который двигался в сторону Оренбурга. После случившегося машина скрылась. Погибший остался лежать у трассы.
Как сообщает Горобзор, у мужчины осталось трое детей.
В ГИБДД разыскивают тем временем очевидцев трагедии.
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