Четыре жительницы Санкт-Петербурга пострадали в серьезном ДТП

ДТП произошло 21 августа примерно в 23 часа в Выборгском районе города. Водитель такси во время поворота налево не пропустил два автомобиля - Datsun и Lada. Четверо пострадавших находились в момент аварии в иномарке. Среди них - две 65-летних женщины и две девочки, 4 и 12 лет.