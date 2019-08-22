Четыре жительницы Санкт-Петербурга пострадали в серьезном ДТП
Вчера, 19:50ПроисшествияФото: flickr.com
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Двое женщин и двое детей пострадали в аварии с участием такси в Санкт-Петербурге.
Одна девочка в возрасте 4 лет находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает newia.ru.
ДТП произошло 21 августа примерно в 23 часа в Выборгском районе города. Водитель такси во время поворота налево не пропустил два автомобиля - Datsun и Lada. Четверо пострадавших находились в момент аварии в иномарке. Среди них - две 65-летних женщины и две девочки, 4 и 12 лет.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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