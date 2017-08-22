В Уфе в Черниковке полицейские нашли на улице новорожденного малыша
22 августа 2017, 09:53ПроисшествияДмитрий Саламатин
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Сейчас устанавливается личность матери.
Сегодня, 22 августа, в Орджоникидзевском районе Уфы около 12 часов ночи в полицию поступило сообщение от местной жительницы, о найденном на улице новорожденном ребенке. Как сообщает пресс-служба МВД, младенца нашли в дворовой беседке.
Патрульными мальчик был доставлен в городскую больницу. Завернутому в пеленку ребенку всего около 4 дней. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность матери младенца.
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