В Уфе в Черниковке полицейские нашли на улице новорожденного малыша

Сегодня, 22 августа, в Орджоникидзевском районе Уфы около 12 часов ночи в полицию поступило сообщение от местной жительницы, о найденном на улице новорожденном ребенке. Как сообщает пресс-служба МВД, младенца нашли в дворовой беседке.