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В Уфе в Черниковке полицейские нашли на улице новорожденного малыша
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеЭксклюзив
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В Уфе в Черниковке полицейские нашли на улице новорожденного малыша

22 августа 2017, 09:53ПроисшествияДмитрий Саламатин
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