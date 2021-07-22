В Уфе произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей

Массовое столкновение произошло сегодня утром, 22 июля. Об этом сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения Управления МВД России по городу Уфе.
В 8:20 напротив дома 22 по улице М.Жукова столкнулись Ваз-2114, за рулем которого находился 29-летний мужчина, автомобиль Лада Ларгус, «Хундай Крета» и припаркованный НефАЗ.
По предварительной информации, водитель «Ваз-2114» двигался в сторону улице Сельской Богородской и столкнулся с движущимся во встречном направлении Ларгусом. Ларгус от удара столкнулся с «Хундаем», а тот ударился в припаркованный НефАЗ
— В результате ДТП водители отечественных автомобилей доставлены в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии. По факту ДТП начато разбирательство.