В Уфе произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей

В Уфе произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей
В Уфе произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей
Сегодня, 10:31ПроисшествияАнастасия ДесяткинаФото: ОГИБДД Управления МВД России по городу Уфе
Водители двух легковушек доставлены в больницу.

Массовое столкновение произошло сегодня утром, 22 июля. Об этом сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения Управления МВД России по городу Уфе.

В 8:20 напротив дома 22 по улице М.Жукова столкнулись Ваз-2114, за рулем которого находился 29-летний мужчина, автомобиль Лада Ларгус, «Хундай Крета» и припаркованный НефАЗ.

По предварительной информации, водитель «Ваз-2114» двигался в сторону улице Сельской Богородской и столкнулся с движущимся во встречном направлении Ларгусом. Ларгус от удара столкнулся с «Хундаем», а тот ударился в припаркованный НефАЗ

— В результате ДТП водители отечественных автомобилей доставлены в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии. По факту ДТП начато разбирательство.

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