В Уфе произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей

По предварительной информации, водитель «Ваз-2114» двигался в сторону улице Сельской Богородской и столкнулся с движущимся во встречном направлении Ларгусом. Ларгус от удара столкнулся с «Хундаем», а тот ударился в припаркованный НефАЗ