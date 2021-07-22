В Башкирии за день от ударов молнии загорелись три дома

МЧС республики сообщило о пожарах в трёх домах, которые произошли, по предварительным данным, из-за ударов молнии.
Так, загорелся жилой бревенчатый дом на улице Ручейная в поселке Шакша. Открытое горение ликвидировали за менее 20 минут в 16:32. Погибших и пострадавших нет.
По улице Якутова в селе Иглино произошёл пожар в двухэтажном бревенчатом дома размерами 6 на 8 метров. На место происшествия выехали сотрудники МЧС и добровольная пожарная команда Иглинского сельсовета.
Ещё один пожар в доме зафиксирован в поселке Нагаево по улице Пихтовая, 7. Пожарные прибыли на место и тушат огонь. Пострадавших нет.
Напомним, сегодня также из-за урагана в некоторых районах республики сорвало крыши, а в Уфе поступило 32 сообщения о падении деревьев.