В Башкирии шквалистый ветер сорвал кровли крыш и повалил деревья

В Башкирии шквалистый ветер сорвал кровли крыш и повалил деревья
В Башкирии шквалистый ветер сорвал кровли крыш и повалил деревья
Сегодня, 17:50ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: МЧС по РБ
Сегодня, 22 июля, по республике прошлись ливень, грозы и шквалистый ветер до 24 м/с. МЧС Башкирии сообщило о последствиях урагана.

Так, в населенном пункте Нижний Аллагуват Стерлибашевского района на улице Центральной из-за сильного ветра повреждена часть кровли крыши школы. В Давлеканово сорваны кровли трёх частных домов. В Аургазинском районе повреждены крыши двух частных домов в населенных пунктах Культура и Месели.

От жителей Уфы поступило 32 сообщения о падении деревьев.

Ситуация находится на контроле МЧС республики.

Напомним, накануне в Бижбулякском районе ураган сорвал крышу здания, которая упала прямо на девочку. Ребёнок был госпитализирован. Ей сделали сложную операцию на головном мозге. Сейчас её состояние стабильное, но крайне тяжелое.

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