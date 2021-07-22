В Башкирии шквалистый ветер сорвал кровли крыш и повалил деревья

Напомним, накануне в Бижбулякском районе ураган сорвал крышу здания, которая упала прямо на девочку. Ребёнок был госпитализирован. Ей сделали сложную операцию на головном мозге. Сейчас её состояние стабильное, но крайне тяжелое.