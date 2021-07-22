В Башкирии от удара молнии погибла 38-летняя женщина

Вот уже несколько дней в республике нестабильная погода. К сожалению, сильные ветры, грозы и ливни часто имеют неблагоприятные последствия.

Сегодня, 22 июля, в Стерлитамакском районе в результате попадания молнии погибла женщина, сообщил Госкомитет Башкирии по ЧС. Трагедия произошла на берегу реки Стерля в селе Кунакбаево. Женщине было 38 лет. В ведомстве отметили, что это уже второй за этот год случай удара молнией человека. Первый произошёл 27 июня у села Малый Нагадак в Аургазинском районе: тогда молния стала причиной гибели 53-летней женщины. Напомним, сегодняшний ураган нанёс ущерб жителям республики. МЧС Башкирии сообщил о сорванных крышах и поваленных деревьях. Также загорелись три дома, по предварительным данным, из-за попадания в них молний. 20 июля в Бижбулякском районе ураган снёс крышу здания, которая упала прямо на 14-летнюю девочку. Ребёнок был госпитализирован с серьёзными травмами. Ей сделали сложную операцию на головном мозге. Сейчас её состояние стабильное, но крайне тяжелое.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter