В уфимском озере Теплое обнаружили тело пропавшего подростка

Позднее выяснилось, что 13-летний подросток пришел на озеро купаться с друзьями. Один из его товарищей сообщил, что он начал тонуть в 10 метрах от берега. Друг бросился спасать, однако, сам начал тонуть и вернулся обратно на берег. Дети звали на помощь, но никого вокруг не было, а позвонить спасателям они не догадались.