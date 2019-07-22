В уфимском озере Теплое обнаружили тело пропавшего подростка
Ребенка искали с субботы прошлой недели.
20 июля на берегу озера Теплое прохожие нашли детские вещи, но ребенка рядом не было. Пришлось вызвать спасателей.
Мальчика искали долго и только вчера, в 22.00, спасателям удалось обнаружить его тело. Подробности поисков сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.
Позднее выяснилось, что 13-летний подросток пришел на озеро купаться с друзьями. Один из его товарищей сообщил, что он начал тонуть в 10 метрах от берега. Друг бросился спасать, однако, сам начал тонуть и вернулся обратно на берег. Дети звали на помощь, но никого вокруг не было, а позвонить спасателям они не догадались.
Пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы призывает жителей столицы отдыхать только в безопасных пляжах. Спасатели рекомендуют следить за детьми, объяснять им правила поведения на воде.