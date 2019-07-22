В Уфе эвакуировали 2000 человек из ТЦ «Мега» из-за возгорания

Накануне, 21 июля, произошло серьезное ЧП в ТЦ «Мега», заставившее понервничать многочисленных посетителей. Около 2000 человек были эвакуированы днем из здания. Людей попросили отойти от здания на безопасное расстояние.

Как выяснилось, на сей раз тревога не была учебной. По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по РБ, возник пожар в складском помещении торгового комплекса. Загорелись пустые коробки на площади около полутора метров.

Сотрудники справились с возгоранием до прибытия пожарных.